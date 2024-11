'Se trombarmos vou beber seu sangue', homem é ameaçado de morte pelo ex da namorada

Um homem, de 34 anos, foi ameaçado de morte pelo ex-marido da sua atual companheira, de 43 anos, durante a uma ligação. Apesar do caso ter acontecido na sexta-feira (16), ele foi denunciado apenas no começo desta semana. A vítima mora na Rua do Faveiro, no Condomínio Tucano, localizado no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, o homem contou que recebeu uma ligação ao atender a pessoa disse: “Fica esperto, se trombarmos vou beber seu sangue”. A vítima informou ainda que o acusado foi visto rondando sua residência horas antes da ligação, aumentando o temor pela sua segurança e integridade física.

Diante da gravidade da situação, a mulher do casal solicitou uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que já teve sua identidade informada às autoridades.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também