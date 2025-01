Segurança de bar é esfaqueado por cliente no São Jorge da Lagoa

O segurança de um bar, de 51 anos, foi esfaqueado por um cliente do estabelecimento localizado na Rua Pará, região da Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (3).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou ao endereço indicado, encontrou a vítima sentada em um ponto de ônibus em frente ao estabelecimento. Ele então falou que o autor estava tentando fugir do local.

Para as autoridades, o agressor detalhou que estava sentado ingerindo bebidas alcoólicas quando o segurança chegou e passou a acusa-lo de ter roubado um celular, desferindo ainda um tapa em seu rosto.

O fato narrado pelo autor foi confrontado pela vítima. O trabalhador contou que pediu para o cliente se retirar do bar, mas ele não gostou, ficou alterado e efetuou dois golpes contra o homem, atingindo seu tórax e sua coxa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo socorro a vítima e a encaminhado para UPA Leblon. Durante checagem no sistema policial, foi descoberto que o homem possuía um mandado de prisão em aberto. Por isso, o segurança acabou sendo preso para cumprimento da ordem judicial.

Enquanto isso, o autor da facada passou mal e precisou ser socorrido, sendo levado para a mesma unidade de saúde. A faca foi encontrada atrás de uma árvore, localizada na lateral do bar.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também