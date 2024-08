Sem dinheiro para roubar, ladrões fazem funcionário de lava-jato limpar carro 'de graça'

Dois rapazes, de 24 e 27 anos, foram presos durante uma tentativa de assalto a mão armada contra um lava a jato do Bairro Tiradentes, em Campo Grande, durante a tarde de quarta-feira (31).

Conforme as informações policiais, as equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), foi informado sobre o crime e ao chegar no estabelecimento, encontrou os autores rendendo um funcionário.

Eles estavam armados com um revólver calibre .38. Ainda segundo as informações, depois de anunciarem o assalto e serem informados que não havia dinheiro no comércio, pois as transações eram feitas por PIX, eles o ameaçaram e exigiram que ele realizasse a limpeza de um veículo gratuitamente.

O funcionário conseguiu comunicar discretamente a proprietária do lava a jato, que notificou a GARRAS. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia especializada.

