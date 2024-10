Socorrista descobre que irmão e cunhada morreram ao atender acidente em rodovia

Um socorrista do Corpo de Bombeiros do Paraná descobriu que o irmão e a cunhada morreram ao atender um grave acidente durante a noite de domingo (27), na PR-281, Ampere, no sudoeste do Paraná.

Conforme as informações iniciais, o carro do casal, identificado como Paulino Gonçalves de Oliveira, de 58 anos, e Janete Matias dos Santos, de 51 anos, teria sido atingido por uma caminhonete no momento em que saiam da PR--281 para entrar na PR-182. Após a batida, os veículos passaram por cima de canteiros, bateram em outro carro e só pararam depois de cerca de 50 metros ao caírem em um barranco.

Após o acidente, os socorristas foram acionados e um deles descobriu que as vítimas eram o irmão e a cunhada. Conforme a corporação, o homem foi amparado pelos colegas, e outros socorristas foram chamados. Um momento triste que deixou todos que estavam no local muito emocionados.

Paulo trabalhava como vigia de uma creche em Ampere, já Janete era cozinheira de uma escola estadual da cidade. As instituições lamentaram o ocorrido e a Prefeitura de Ampére decretou luto oficial de três dias na cidade.

Um casal e uma criança de oito anos que estavam na caminhonete foram socorridos com ferimentos leves. No terceiro carro, estavam o motorista e uma criança, que não se feriram.

As causas do acidente são apuradas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também