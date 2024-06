Sommelier: Operação mira em grupo que fraudou concurso público em Douradina

Durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (11), o GECOC (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) deflagraram a Operação Sommelier em Douradina, Dourados, Itaporã e Florianópolis (SC). A atuação se deu contra um esquema de fraude em licitações públicas.

Ação aconteceu após a identificação de uma fraude ao caráter competitivo de licitação pública, que havia sido lançada para contratar uma empresa para realizar um concurso público para contratação de pessoas para cargos na Prefeitura Municipal de Douradina.

Em resumo, foi apurada a existência de associação criminosa entre servidores públicos e o empresário, que se juntaram para fraudar a licitação e desviar dinheiro fazendo superfaturamento das coisas.

Durante o cumprimento das diligências foram apreendidos cerca de R$ 180 mil em espécie.

Conforme a nota divulgada pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Itaporã.

A operação contou com o apoio operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e do GAECO do Ministério Público de Santa Catarina.

Sommelier, termo que dá nome à operação, está relacionado ao fato de a empresa contratada para realizar o concurso público ser de “fachada”, cuja sede era uma loja de vinhos na capital deste Estado.

