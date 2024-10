Suspeito de assassinar jovem é preso em Guia Lopes da Laguna

Um rapaz, de 21 anos, foi preso durante a quarta-feira (9) na região central de Guia Lopes da Laguna. Ele é suspeito de ter assassinado um jovem há três semanas.

Conforme as informações policiais, o suspeito tinha um mandado de Prisão Preventiva expedido em seu desfavor, por conta do crime que está sendo apurado pela Polícia Civil, para a identificação de mais envolvidos no assassinato.

Após a colheita de demais provas e elementos de convicção no curso da investigação, a Polícia Civil representou pela Prisão Preventiva do indivíduo, a qual contou com parecer favorável do Ministério Público, sendo deferido pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jardim.

Desse modo, o investigado foi preso e encaminhado à sede da Polícia Penal em Jardim, onde permanecerá à disposição da Justiça.

