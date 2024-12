Suspeito de duplo homicídio em Corumbá é preso pelo Garras em Campo Grande

Policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) prenderam no final da tarde deste domingo (29), Marcial Zequeto, de 51 anos, um dos acusados de cometer o duplo homicídio na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O filho dele, Samuel Soares Zequeto, de 24 anos, continua foragido e tanto a equipe do Garras, que segue dando apoio nas ações, como a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, seguem na caça do suspeito.

Foi apreendido também a caminhonete Ford F-250, usada no dia do crime e que estava sendo utilizada pelo suspeito para fugir. Ele foi localizado em um hotel de Campo Grande.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, Marcial disse inicialmente que não cometeu nenhum crime, mas ainda não foi interrogado formalmente para coletar mais detalhes, já que a investigação parte diretamente de Corumbá, sendo que o Garras apenas cooperou na caçada.

Tanto Marcial, quanto Samuel são apontados como responsáveis pelo crime de duplo homicídio contra as vítimas Estefferson Galvão Soares, de 40 anos, e Javier Cerruto Soares, de 29 anos. A investigação apontou que o crime aconteceu em decorrência de um conflito familiar.

A Polícia Civil pede a colaboração da população para encontrar Samuel, que segue foragido. Informações sobre o paradeiro dos foragidos podem ser comunicadas, de forma anônima, pelo telefone (67) 3234-7111.