Autores de duplo homicídio em Corumbá estão foragidos

Na manhã deste domingo (29), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, com apoio do GARRAS (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), realizou uma operação em busca dos suspeitos de um duplo homicídio ocorrido no dia 24 de dezembro de 2024, em Corumbá - 425 km de Campo Grande.

As vítimas, Estefferson Galvão Soares, de 40 anos, e Javier Cerruto Soares, de 29 anos, foram assassinadas em decorrência de um conflito familiar. Os suspeitos do crime, que possuem parentesco com as vítimas, ainda não foram localizados e estão foragidos.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços ligados aos suspeitos, a polícia apreendeu uma arma longa, uma pistola calibre .380 e um aparelho telefônico. Esses itens serão analisados pela perícia e devem auxiliar na continuidade das investigações.

A Polícia Civil pediu a colaboração da população para encontrar os suspeitos. Informações sobre o paradeiro dos foragidos podem ser comunicadas, de forma anônima, pelo telefone (67) 3234-7111.

O caso

Estefferson e Javier foram mortos na noite da última terça-feira (24), em um ataque a tiros no bairro Centro América, em Corumbá, próximo ao cruzamento das ruas Rubi e Diamantino, na calçada de um imóvel comercial.

