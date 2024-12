Suspeito de estupro virtual e extorsão é preso; Polícia aponta 30 mulheres alvo

Vinícius Santos com informações do g1 PB

Na manhã desta quinta-feira (26), um homem de 27 anos foi preso em Santa Rita, município da Grande João Pessoa – PB, suspeito de cometer estupro virtual e extorsão.

Ele usava perfis falsos em redes sociais para atrair mulheres de diferentes estados do Brasil. De acordo com a Polícia Civil da Paraíba, pelo menos 30 mulheres já foram identificadas como vítimas do suspeito.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Especial de Crimes Cibernéticos, começaram após uma denúncia de uma das vítimas, que sofreu quatro meses de extorsões.

Segundo a polícia, ele ganhava a confiança das mulheres por meio de conversas online e trocava fotos íntimas com elas. Em seguida, ele passava a ameaçar as vítimas, exigindo vídeos de conteúdo sexual como condição para não divulgar as imagens já enviadas.

O delegado responsável pela investigação classificou a ação do suspeito como estupro virtual. Durante a prisão, foram apreendidos um computador e seis celulares, que serão periciados para confirmar o número exato de vítimas. O nome dos estados afetados ainda não foi divulgado.

