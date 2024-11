Suspeito de exploração sexual infantil é preso em Bataguassu

Homem, de 55 anos, foi preso durante a Operação Força e Pudor III, na cidade de Bataguassu. Ele estava foragido desde fevereiro deste ano, mas acabou sendo pego durante a sexta-feira (1°).

Conforme as informações do site Cenário MS, a ação da Polícia Civil foi liderada pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), com apoio do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) e do SIG (Setor de Investigações Gerais), e ocorreu após diversas tentativas frustradas devido a vazamentos das ordens judiciais.

O autor teria um histórico criminal que inclui um homicídio em São Paulo, sendo que, em Mato Grosso do Sul, responde por exploração sexual infantil e corrupção de testemunha, o que resultou em um mandado de prisão preventiva.

Para capturá-lo, a Polícia Civil informou que mobilizou uma equipe de mais de 10 agentes, realizando uma abordagem surpresa na residência do suspeito, encerrando assim seis meses de buscas intensas.

Segundo a polícia, durante a prisão, que aconteceu no Bairro Campo Grande, o irmão do investigado tentou interferir na ação, cometendo crimes de desobediência, desacato e calúnia contra a equipe policial, o que resultou em sua detenção em flagrante.

