Suspeito de invadir casa, estuprar idosa e roubar celular é preso em Corumbá

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por suspeita de invadir uma casa e estuprar uma idosa, de 72 anos, durante a madrugada de sábado (7), na região central de Corumbá. Para invadir o imóvel, o criminoso teria cortado a concertina e na fuga ainda levou o celular da vítima, que estava junto com a senha do banco.

Conforme as informações da Polícia Civil, a delegada Camilla Gerarde, responsável pela investigação, requisitou exames de local de crime (pericial e papiloscopia), junto com os pedidos de exame de corpo de delito da vítima assim que a delegacia foi comunicada sobre o ocorrido.

No local, foi possível a coleta de todo tipo de vestígio material deixado, como sangue – possivelmente do autor, cabelo, roupas íntimas, entre outros.

Após diligências os policiais civis localizaram o autor dos fatos dentro de um hotel localizado no centro da cidade. O homem ainda estava com o celular da vítima e a senha do banco, que estava escrita em um papel.

Na delegacia, ele confessou os fatos e consentiu a coleta do seu material genético para exame de confronto. A idosa ainda reconheceu o autor do crime.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante pelos crimes de estupro, roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, cárcere privado e ameaça.

