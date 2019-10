Suspeito de participar de esquema de falsificação de documentos é preso

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

Um homem de aproximadamente 30 anos foi preso na tarde de sexta-feira (18), no bairro Rita Vieira. Ele foi abordado e apresentou documento falsificado. Questionado sobre a adulteração, ele assumiu que fez para práticas ilícitas.

Durante a ocorrência foram presos também outros materiais como, impressora, computador, munições e carregador para pistola 9mm, munições para revólver calibre .38, celulares, cartões de crédito, cédulas de identidade e fotos de diversas pessoas, acetona e cotonetes para falsificação de documentos.

Ao abordado foi dada voz de prisão sendo conduzido à delegacia juntamente com os materiais apreendidos. Foi constatado que o autor é suspeito de participar de um esquema de adulteração de documentos para praticar golpes em Campo Grande, por meio da compra de produtos com identidades falsas e posterior venda a preços abaixo dos valores de mercado. O valor faturado no golpe era dividido entre a quadrilha que realizava a venda pela internet, em redes sociais.

Deixe seu Comentário

Leia Também