Homem é preso com documentos falsos em cartório

Suspeitode eslionato, Kennydy Roger dos Nascimento Santos, 26 anos, foi preso na segunda-feira (12), tentando se passar por outra pessoa para o reconhecimento de firma de um carro, que obteve com documentos adulterados.

A polícia militar recebeu a denúncia de que um homem estaria no cartório Ayache 3° Ofício, na Antônio Maria Coelho tentando reconhecer firma de um carro Gol com documentos falsos.

Kennydy estava na fila para ser atendido com a identidade no nome de Jeferson Ribeiro de Andrade, porém a funcionária ao checar os documentos para o reconheimento de firma do veículo desconfiou e percebeu a suspeita de adulteração e chamou a supervisão.

Durante a checagem para conferir se o documento realmente pertencia a Kennydy, ele não soube responder perguntas básicas como o nome da própria mãe, em certo momento o mesmo confessou que estaria utilizando documento falsificado.

Kennydy foi detido por seguranças do cartório até a chegada da polícia. Em resposta as perguntas das autoridades, ele disse que deu entrada na documentação do carro junto ao banco BV Financeira, em uma garagem de compra e venda de veículos, situado na avenida Bandeirantes. Na quinta-feira, teve aprovação financeira do veículo VW Gol e na sexta-feira aprovação de crédito do veículo Renault Sandero.

Indagado sobre o paradeiro dos veículos, o mesmo respondeu que já teria revendido o VW Gol, para uma pessoa que não quis informar, pelo valor de R$ 15.000,00 mil e que esse valor já teria gastado, pagando contas pessoais. A respeito do outro veículo Renault Sandero, o mesmo informou que estaria ainda na garagem Federal Car. Que estaria tentando transferir a documentação dos veículos para seu nome.

Preso em flagrante, Kennydy já possui seis passagens pela polícia, entre elas por adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e porte de drogas para consumo.

Kennydy foi encaminhado até essa Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

