Policial que matou bioquímico no cinema é solto pela justiça

O policial militar Dijavan Batista dos Santos, 37 anos, que foi indiciado por homicídio dia 18 de julho, por assassinato ao bioquímico Julio Cezar Cerveira Filho, dentro de uma sala de cinema de Dourados, teve o pedido de habeas corpus concedido pela justiça na última quinta-feira (8), que mandou soltar o militar.

De acordo com o advogado do policial, Benedicto de Figueiredo, o habeas corpus foi aceito pelo Tribunal de Justiça na quinta-feira (8), “meu cliente está em casa. Não havia motivos para ele continuar preso, ele colaborou com a Justiça desde o princípio, entregou a arma, e prestou socorro", afirmou o advogado.

A Polícia Militar Ambiental que confirmou que Djavan está solto e trabalhando internamente no pelotão de Dourados, por determinação da Justiça.

O crime

O policial e o bioquímico estavam com seus filhos para assistir a um filme infantil quando começaram a discutir por causa da poltrona que faziam uso. Eles brigaram e então houve o disparo que atingiu Júlio no tórax e o matou na hora.

Câmeras de segurança do cinema registraram a briga. As imagens mostram o desentendimento entre o policial e a vítima até o momento em que se dirigem à porta do cinema, onde entraram em luta corporal seguida pelo disparo, mas não havia câmeras neste ponto do cinema.

