Vídeo – Veja o momento da briga no cinema que terminou com morte

As imagens da câmera de segurança da sala 1 do cinema mostra o momento em que iniciou a briga que culminou no assassinato de Julio Cesar Cerveira Filho, na tarde de segunda-feira (8), no Shopping Avenida Center, em Dourados.

Nas imagens é possível ver uma pessoa se levantando duas vezes e desferindo socos e uma segunda pessoa que estava sentada na poltrona ao lado, minutos depois, algumas pessoas se levantam ao perceberem a briga. A segunda pessoa que, possivelmente seria o policial se levanta como se quisesse sair da sala, momento em que o outro homem, que seria Julio Cesar, vai atrás, as pessoas se assustam e começa o tumulto.

O chefe de investigações do SIG de Dourados, delegado Rodolfo Daltro, esclareceu o acontecido com base nos depoimento colhidos até o momento. O cabo da policial militar ambiental, Djavan Batista dos Santos, chegou à sala com os dois filhos, um de 10 e outro de 14 anos. Júlio Cesar estava sentado em uma das cadeiras que era reservada para os três.

O policial teria pedido para que Júlio se retirasse, mas ele começou a hostilizar tanto o militar quanto a seus filhos. “A pessoa que veio a óbito desferiu socos no policial e no filho de 14 anos. O policial tentou sair para chamar a segurança, momento em que teve a blusa agarrada pela vítima. Nesse momento, ele se identificou como policial e sacou a arma, mesmo assim Julio não se intimidou”, disse o delegado.

Daltro disse ainda que os dois teriam escorregado no cinema, quando teria ocorrido o disparo acidental. A arma usada no crime não era da corporação e sim do pai do autor que morreu e deixou de herança. O delegado disse que a arma era ilegal. O policial ambiental agora está preso no batalhão da polícia, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

