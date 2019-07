Policial acaba de matar homem em cinema lotado de crianças

Um homem identificado apenas como Julio Cesar acaba de ser executado em uma das salas do cinema do Shopping Avenida Center, em Dourados.

As primeiras informações são de que um policial militar ambiental teria efetuado os disparos após discussão com a vítima por causa de assento. A sala estava cheia de crianças. A polícia está no local e o autor do disparo já está preso e foi identificado apenas como Djavan.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava morta. Informações apontam que o homem morreu com dois disparos.

Deixe seu Comentário

Leia Também