Esposa e filha presenciaram execução no cinema

A esposa e a filha de Julio César Cerveira o viram sendo executado pelo policial militar ambiental identificado apenas como Djavan, na tarde desta segunda-feira (8), em uma sala de cinema do Shopping Avenida Center, de Dourados.

De acordo com o site de uma rádio local, a esposa tem 45 anos e a filha 16. As duas apresentavam quadro de muito nervosismo, com pressão alta e freqüência cardíaca acelerada. As duas foram encaminhadas para uma unidade de saúde.

A família estava na sala 1 do cinema que exibia “Homem-Aranha Longe de Casa”. O motivo do crime seria um assento. A vítima e o autor teriam discutido, momento em que Julio foi atingido por dois disparos, um na região do tórax e outro no pescoço.

Após cometer o autor foi preso dentro do próprio carro, supostamente prestes a fugir.

Deixe seu Comentário

Leia Também