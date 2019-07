Motociclista morre após colidir em carreta na MS-134

Joilson Francelino, com informações da mídia local

Cristiano Lima Pereira, 32 anos, morreu no início da noite de domingo (7), ao colidir na traseira de uma carreta MS-134, na região de Nova Andradina.

De acordo com informações do Jornal da Nova, um motorista presenciou o acidente e contou que a vítima fatal seguia em sua motocicleta realizando várias ultrapassagens quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu na traseira de uma das carretas que seguiam na rodovia.

Com o impacto, ele sofreu vários ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. O transito ficou lento por algumas horas até a remoção dos destroços da motocicleta e do corpo da vítima.

