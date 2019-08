Polícia liberta mulher do "Tribunal do Crime"

Os policiais da Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron), prendeu na noite desta sexta-feira (9), três integrantes de uma facção que sequestraram uma moça para “acerto de contas”, no que eles chamam de “Tribunal do Crime”, em Dourados.

Os policiais chegaram até eles após a família de uma jovem de 19 anos procurar a delegacia para informar que a moça havia sido levada contra a sua vontade por um homem que se identificou como membro de uma facção criminosa.

Conforme a ocorrência, a vítima foi obrigada a acompanhar este homem, pois do contrário, seu irmão que está dentro da Penitenciária Estadual de Dourados seria morto por outros integrantes da facção.

De posse das informações, policiais do Defron e do Setor de Investigações Gerais (SIG) realizaram diversas diligências e encontraram a vítima em uma residência localizada no Jardim Márcia, e a motocicleta utilizada para levá-la. Eles conseguiram prender “Guerreiro” ,21 anos, que confessou que levou a vítima até um local no bairro cachoeirinha, embora negue que tenha realizado ameaças à vítima.

No bairro Cachoeirinha, informado por Guerreiro, os policiais encontraram a vítima, bem como prenderam em flagrante “Paraguaio”,40 anos, e “Cidinha”, 34 anos. Os autores mantinham a vítima em cárcere privado desde o de quinta-feira (8), obrigando que esta permanecesse no local, onde seria “julgada” por ter, supostamente, denunciado outros membros da facção para a polícia.

Diante dos fatos, os autores foram presos e conduzidos até a sede do 1º Distrito Policial de Dourados onde foram autuados em flagrante pelos crimes de Sequestro e Cárcere Privado e Associação Criminosa e permanecem presos a disposição da justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também