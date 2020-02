Suzane von Richthofen perde vaga na faculdade por conta de faltas

Jônathas Padilha, com informações do G1

Suzane Von Richthofen perdeu a sua vaga no curso de gestão de turismo no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Campos do Jordão por ter acumulado dez faltas. A detenta perdeu a vaga por não ter aval da Justiça para estuda na instituição.

Condenada por matar os próprios pais, Suzane realizou o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem - PPL) e através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020, conseguiu uma vaga para o curso de gestão de turismo na IFSP.

Entretanto, de acordo com o regulamento da instituição, os alunos que não freqüentarem os dez primeiros dias de aulas são considerados desistentes. Como Von Richthofen não freqüentou e não apresentou justificativa para as faltas, teve sua vaga passada para o próximo da lista.

A detenta fez uma solicitação de permissão à juíza para que freqüenta-se as aulas. O IFSP informou que aguardava a decisão da Justiça sobre as condições para que ela pudesse participar das aulas, mas o processo está sob segredo.

Caso Suzane seja liberada após 10 dias úteis, uma justificativa deverá ser analisada, porém, até o momento, não foi enviado nenhum tipo de informação da Justiça sobre o caso.

