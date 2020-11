Tamanduá-bandeira é encontrado em bairro de Campo Grande

Brenda Assis, com informações da assessoria

Um tamanduá-bandeira adulto foi capturado nesta sexta-feira (27), por policiais militares ambientais de Campo Grande em um terreno no perímetro urbano.

Um comerciante, de 43 anos, com estabelecimento na avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro Monte Castelo, acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) quando avistara o animal em um terreno baldio nas proximidades do seu comércio.

Com uso de puçá, a equipe realizou a captura, colocou o animal em uma caixa de contenção e fez remoção sem expor a riscos de lesão o bicho. O tamanduá foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).

