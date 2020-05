Tenente-coronel Wagner Ferreira assume comando do DOF

O comandante da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE) em Mato Grosso do Sul, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva, assumirá o comando do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em Mato Grosso do Sul.

Wagner assume o posto no lugar do coronel Marcos Paulo Gimenez, que assumirá o Comando-Geral da Polícia Militar no Estado na vaga do coronel Waldir Ribeiro Acosta.

O tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva já esteve no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e no 3º Batalhão da PM em Dourados, lotado na Força-Tática.

Deixe seu Comentário

Leia Também