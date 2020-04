Hashioka deixa SAD para disputar prefeitura; Viégas assume o comando

Roberto Hashioka deixa o comando da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização para disputar a prefeitura de Nova Andradina e quem assume a pasta é o adjunto, Edio Viégas. A troca no primeiro escalão vai ser oficializada nos próximos dias.

Assim como vem ocorrendo desde o primeiro mandato, o governador Reinaldo Azambuja priorizou uma escolha técnica. “É uma pessoa capacitada e alinhada às diretrizes do nosso governo, que conhece bem a área e tem uma relação institucional com as diversas categorias de funcionalismo”, afirmou Azambuja.

Edio Viégas afirma que vai dar continuidade às ações já implementadas por Hashioka, mas pretende tomar algumas medidas para implementar a modernização da pasta. “O governador pediu para manter o diálogo com os servidores, acompanhar e aprimorar cada vez mais o relacionamento, cuidar do patrimônio público, agilizar e melhorar o sistema de compras, principalmente para o setor de saúde durante a pandemia de coronavírus”, declarou.

Formado em Direito e com especialização em Gestão Pública e Administração de Cidades, Viegas já foi presidente da Escola de Governo, diretor-presidente/liquidante da Agrosul, assessor parlamentar e consultor na área de planejamento. Ele está no Governo Reinaldo Azambuja desde 2015, quando assumiu o cargo de secretário-adjunto.

Elogiado pelo governador, Hashioka conta que o conhecimento adquirido foi importante para o crescimento profissional. “Tenho muito que agradecer a confiança do governador, a satisfação de conviver com os colegas secretários e o trabalho dos servidores, primeiramente no Detran, e depois na Secretaria de Administração. Ganhei mais experiência e conheci o funcionamento do governo”, finaliza.

