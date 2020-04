Veículo é furtado dentro de Comper, funcionários foram avisados, mas não fizeram nada

Um homem, 23 anos, teve seu carro furtado de dentro do estacionamento do mercado Comper, na Avenida Mascarenhas de Moraes em Campo Grande. O crime aconteceu na manhã deste domingo (26).

Esse já é o terceiro furto de veículos que acontece dentro do estacionamento de alguma unidade do Comper, nas últimas semanas. Desta vez, a vítima é um funcionário de uma loja que fica no local.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou que deixa seu veículo todos os dias no estacionamento do mercado por trabalhar lá. Uma testemunha afirma ter visto o momento em que o carro foi furtado.

Ela disse que estava tomando café quando viu a ação criminosa, em seu depoimento ela ainda revela ter informado uma funcionária do mercado, que chegou a avisar outra pessoa, que também trabalha no local, mas nada foi feito, nem mesmo a polícia chegou a ser acionada no momento.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como furto.

