Terreiro de Candomblé pega fogo e dono desconfia de vizinhos evangélicos em Dourados

Uma casa, onde funciona um terreiro de Candomblé, foi incendiada durante a noite de segunda-feira (3) e a madrugada de terça-feira (4), no Bairro João Paulo II, em Dourados. O caso foi denunciado pelo responsável do espaço, de 26 anos.

Conforme o site Ligado na Notícia, o terreiro foi aberto na segunda-feira para atendimento ao público, sendo que os trabalhos se encerraram às 23h. Logo na sequência, o responsável saiu do local para ir embora, quando no caminho para casa foi informado que havia começado um incêndio no espaço e o Corpo de Bombeiros estava apagando fogo.

Os militares apagaram as chamas, identificando que o fogo pode ter começado no cômodo onde ficam algumas roupas. Além disso, o vidro da janela do quarto estava quebrado.

Ainda segundo o site, o terreiro esta instalado próximo de uma igreja evangélica. O responsável pelo espaço detalhou ainda aos policiais que os vizinhos “não escondem estar descontentes com os trabalhos do terreiro”.

O caso irá ser investigado pelas autoridades policiais.

