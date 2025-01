Tiroteio em jogo de futebol deixa três mortos e dois feridos na fronteira

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas durante um tiroteio ocorrido na noite de sábado (18), em Bella Vista Norte, fronteira com a cidade sul-mato-grossense Bela Vista.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site ABC Color, uma das vítimas estava jogando futebol no campo quando foi alvo dos disparos. Na sequência, uma das pessoas acabou reagindo dando inicio a uma troca de tiros.

Agentes da Polícia Nacional tentaram intervir, mas também foram atingidos por disparos.

As vítimas são Antonio Rodas Sanabria, um paraguaio maior de idade, e Alcides Nelson González Diarte, de 51 anos, conhecido pelo apelido de "Polaco". Este último é proprietário de uma fazenda, onde, no dia 16 de junho do ano passado, ocorreram os assassinatos de dois homens.

Os agentes de segurança foram encaminhados para o Hospital de Bella Vista e não se sabe o estado de saúde deles.

