Trabalhador mºrr3 ao ser atingido por pá carregadeira em obra de Sidrolândia

Oseias Firmino Alves, de 51 anos, conhecido como ‘Tachinha’, morreu após sofrer um acidente de trabalho ocorrido no começo da tarde de domingo (15), nas obras da INPASA em Sidrolândia.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, a vítima foi atingida pela concha de uma pá carregadeira. O equipamento, que teria sido modificado para um tamanho maior, estava carregado e limitava a visão do operador.

Por motivos ainda desconhecidos, Oseias foi passar por debaixo do maquinário e acabou sendo atingido na cabeça, uma vez que o operador abaixou a pá. Por conta da força do impacto, o homem morreu ainda no local.

Em completo estado de choque, o operador da máquina precisou ser socorrido, sendo encaminhado para o hospital da cidade.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia foram até a empresa, onde realizaram os atendimentos necessários a respeito do caso, que foi registrado como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também