Trabalhador morre ao ser atingido no peito por hélice de roçadeira em Três Lagoas

O trabalhador, José Victor Viana do Nascimento, morreu durante um grave acidente de trabalho ocorrido na zona rural de Três Lagoas, durante a tarde desta terça-feira (14).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site RCN 67, José e mais quatro colegas estavam usando roçadeiras para realizar os serviços de desbrotas. Em determinado momento, a vítima passou a gritar, levando as mãos no peito.

Quando o encarregado se aproximou, viu que o rapaz havia sido atingido no tórax por parte da hélice de três pontas de uma roçadeira operada por um outro funcionário. Apesar das tentativas de primeiros socorros, ele não apresentava mais sinais vitais e faleceu ainda no local.

Durante as apurações, foi descoberto que a hélice teria se quebrado após colidir com um toco de eucalipto, projetando um fragmento que atingiu José Victor.

A Polícia Militar e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ir até o local, constatando o óbito e isolando a área até a chegada da Polícia Civil, e da Perícia Técnica.

