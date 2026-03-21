Trabalhador morre ao ser atropelado por caminhonete na MS-112, em InocÃªncia

José Licídio morreu ao ser atropelado enquanto trabalhava na MS-112 na cidade de Inocência durante a noite desta sexta-feira (20).

Conforme as informações do site Perfil News, o trabalhador foi atingido por uma caminhonete que trafegava em alta velocidade. Por conta da batida, José faleceu ainda no local.

O homem estava trabalhando com o sobrinho e o filho, que presenciaram o acidente e entraram em desespero ao ver a vítima sem sinais vitais.

Por conta da situação, os colegas de serviço se revoltaram e prometeram fazer uma manifestação fechando a rodovia por algumas horas neste sábado (21).

O caso foi atendido pelas equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

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