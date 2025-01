Trabalhador morre ao ser esmagado por trator em fazenda de Coxim

Ari Gomes de Brito, de 62 anos, morreu ao ser esmagado por um trator durante o domingo (12), na estrada Transpantaneira, próximo à fazenda Juliana, em Coxim.

Conforme as informações do site Edição MS, a vítima era condutora do veículo quando acabou perdendo o controle ao passar por um barranco e tombou, caindo de uma altura de aproximadamente 4 metros e capotando algumas vezes.

Por conta da dinâmica do acidente, o corpo de Ari ficou debaixo do trator. Para conseguir fazer a remoção da vítima do local, as equipes do Corpo de Bombeiros precisaram içar o veículo com a ajuda de uma pá carregadeira.

Além dos militares, equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica também foram acionadas para atender a ocorrência, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

