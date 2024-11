Trabalhador rural que desapareceu nas águas do rio Correntes é encontrado sem vida

O corpo do trabalhador rural Pedro Pereira, de 55 anos, que morreu afogado ao nadar no rio Correntes, em Sonora, durante a tarde de domingo (24), foi encontrado na manhã desta terça-feira (26) pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme o Coxim Agora, o incidente aconteceu enquanto a vítima participava de um churrasco em um quiosque próximo à fazenda em que trabalhava. Na ocasião, ele estava no quiosque com colegas quando decidiu entrar no rio para tomar banho.

Na tentativa de atravessar o rio a nado e retornar, ele acabou passando mal ao chegar perto da margem. Ainda conforme o portal, a vítima tentou se segurar em raízes de uma árvore, mas acabou se afogando e desaparecendo.

As buscas foram iniciadas na segunda-feira (25) e o corpo foi encontrado às 07h10 da terça-feira, enroscado em uma galhada no rio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim para os procedimentos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também