Traficante é preso em operação da polícia em São Gabriel do Oeste

A Polícia Civil de São Gabriel do Oeste realizou, na tarde desta sexta-feira (20), uma operação de combate ao tráfico de drogas, que resultou na prisão em flagrante de C. A. S. S., de 30 anos, por tráfico de drogas, e no fechamento de uma boca de fumo.

Durante a ação, conduzida pela equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) e com base em um mandado de busca a apreensão na casa do suspeito, os policiais encontraram 220 gramas de pasta base de cocaína, 504 gramas de maconha, 5,9 gramas de cocaína, que já estava fracionada em pacotes, e R$ 1.635 em espécie, em novas de diversos valores.

O imóvel já estava sendo monitorado pela polícia após denúncias anônimas apontarem que o local servia como ponto de venda de drogas, com movimento intenso de usuários de drogas, especialmente durante a noite.

O homem foi preso em flagrante a responderá por tráfico de drogas. A Polícia Civil informou que solicitará a prisão preventiva do traficante.

