Traficante tenta fugir duas vezes da polícia mas é preso em Nova Andradina

Homem, de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a tarde de quarta-feira (14), ao tentar fugir da polícia em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar fazia rondas pela cidade quando recebeu a informação de que um Fiat Uno escuro, estava transportando entorpecentes para o distrito de Nova Casa Verde.

Ao localizar o veículo no bairro Universitário, o condutor tentou fugir em alta velocidade, quase causando um acidente. Após 5km de perseguição, já na MS-134, o motorista perdeu o controle e colidiu com um palanque e uma motocicleta, causando apenas danos materiais.

O suspeito tentou escapar correndo, mas foi capturado a 900 metros do local. Durante a busca pessoal, foram encontrados 16 gramas de crack e R$150. Na busca veicular, a Polícia Militar encontrou meio tablete de maconha, pesando aproximadamente 510 gramas.

O autor admitiu ter comprado as drogas no bairro Universitário para revender em Nova Casa Verde. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia com os entorpecentes para as devidas providências.

