Travestis cometem assalto na avenida Costa e Silva

Duas travestis efetuaram o roubo a Agricio Nunes, 36 anos, na noite de terça-feira (17), enquanto a vítima passava de carro pela avenida Costa e Silva, próximo a concessionária Enzo.

De acordo com a ocorrência, a vítima se deparou com um carro parado na rua, bloqueando a passagem, e foi quando duas travestis saíram do veículo e foram até a janela do carro de Agricio.

A vítima ainda relata que a primeira se aproximou de seu carro supostamente pedindo socorro, quando ele se distraiu a segunda, colocou a mão dentro da janela, tirou a chave da ignição. Neste momento a dupla mostrou uma faca e um objeto semelhante a uma arma de choque, exigindo que a vítima entregasse seus pertences, e logo depois fugiram.

e foi abordado por duas travestis que estavam no veículo.

A vítima, que teve aliança, celular e carteira roubados. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

Deixe seu Comentário

Leia Também