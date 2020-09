Três bandidos morrem em confronto com o DOF na fronteira

Na madrugada de dessa segunda-feira (21), três bandidos invadiram uma residência em Naviraí, renderam a família e fugiram levando alguns pertences e uma camionete Toyota Hilux. Os três suspeitos foram baleados e mortos por agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na MS-289, entre Amambai e Coronel Sapucaia

Segundo informações do DOF, os criminosos estavam seguindo em direção a Capitan Bado, que faz fronteira com Coronel Sapucaia. No entanto, avistaram uma barreira da polícia. Ao receber ordem de parada, o trio desceu da Hilux e correu para o matagal e atirou contra os policiais.

Os militares conseguiram localizar os bandidos, que novamente atiraram contra a guarnição. Houve troca de tiros e os três foram atingidos. Eles foram socorridos pelos policiais até o hospital de Amambai, onde morreram pouco tempo depois de dar entrada na unidade. Foram apreendidas três armas de fogo e a camionete roubada.

