Três morrem e um fica ferido em acidente entre Van e carreta

Um acidente entre uma Van e uma carreta, em Santa Rita do Pardo, matou três pessoas e deixou uma ferida, a colisão ocorreu na noite desta terça-feira (7), na MS-040.

De acordo com o site “Nova News”, o motorista da carreta ficou preso entre as ferragens, mas foi resgatado com ferimentos leves e está internado no hospital.

Dentro da Van estavam três pessoas, que podem ser da mesma família, todos os ocupantes morreram no local, dentro do veículo também estava um cachorro que fraturou uma pata, mas foi resgatado com vida.

Ainda de acordo com o site, o acidente teria ocorrido após a Van tentar desviar de uma anta que atravessou a rodovia, o veículo acabou atingindo o animal e o motorista perdido o controle, vindo a colidir com a carreta que seguida no sentido contrario.

