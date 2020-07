Mulher sofre tentativa de sequestro e escapa de tiro ao se jogar no chão

“Desespero, medo e insegurança”, foi assim que Suzana Stieler descreveu ter se sentido ao ser vítima de uma tentativa de sequestro no momento em que caminhavas pelas ruas do bairro Iracy Coelho em Campo Grande, nesta segunda-feira (6).

Em entrevista ao JD1, Suzana conta que eram 13:00 e ela estava indo buscar seu filho quando foi surpreendida por dois homens dentro de um Fiat/Uno que roubaram seu celular e carteira com documentos.

O que de primeiro momento parecia ser um assalto, em poucos segundos se tornou uma tentativa de sequestro. Suzana relata que um dos ocupantes do veículo tento puxa lá para que ela entrasse no carro, mas como defesa ela se jogou no chão. Ato que pode ter salvado sua vida, pois foi no momento em que o autor efetuou um tiro de revólver que não a atingiu.

Suzana contou sua experiência e crime sofrido no facebook, para servir de alerta para outras mulheres que andam ou frequentam a região. Ela também registrou um Boletim de Ocorrência.

No crime, a vítima acabou tendo seus documentos roubados – como dito no início da matéria- ela pede que entrem em contato caso alguém encontre os pertences. Para acessar o Facebook de Suzana basta clicar aqui.

