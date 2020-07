“Boy” esfaqueia rapaz que recusou sexo no centro de Campo Grande

Jone Ferreira Coelho, 35 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (7), após tentar matar um homem que teria recusado manter relações sexuais com o autor. O caso aconteceu na Rua Sete de Setembro, próximo ao Mercadão Municipal em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídios, chegando ao local encontraram a vítima, com um profundo corte no braço, recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Durante o atendimento, os militares perguntaram o que havia ocorrido, então a vítima revelou que um homem, conhecido como Boy, tentou manter relações sexuais com ela. Ao recusar o ato, Boy se irritou e desferiu um golpe de faca do peito da vítima, que para se proteger colocou o braço na frente, gerando o profundo corte.

No registro policial é descrito que os policiais já conheciam o autor, vulgo Boy, realizaram rondas pelo local e o encontraram. O autor, Jone, admitiu ter desferido o golpe de faca, mas contou uma versão diferente aos policiais.

Jone informou que se locomovia pelo local, quando uma “bicha” o xingou, deixando-o irritado e o levando a cometer o crime.

Com a confissão, Jone Ferreira Coelho foi preso em flagrante por homicídio qualificado. A vítima foi socorrida e levada para UPA Vila Almeida onde foi internada.

