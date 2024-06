Trio alega que não tinha intenção de matar taxista de Ribas do Rio Pardo

Saiba Mais Interior Trio é preso por roubar carro e matar taxista em Ribas do Rio Pardo

Durante coletiva para elucidar o crime de latrocínio contra o taxista Devanir da Silva Santos, de 35 anos, o delegado Guilherme Scucuglia da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), afirmou que a intenção do trio inicialmente era só roubar a vítima.

O caso começou na noite de terça-feira (11), quando o carro da vítima que é de Ribas do Rio Pardo foi visto passando pela rua Joaquim Murtinho, o que causou estranheza na família e amigos, pois ele não tinha informado que ia viajar. Na quarta-feira (12), foi feita a denúncia de seu desaparecimento.

Durante diligência do Garras em apoio a Delegacia de Ribas do Rio Pardo, uma testemunha informou que o carro da vítima que foi encontrado no bairro Santa Doroteia, foi deixado no local por três homens. Durante a noite de quarta-feira (12) e madrugada de quinta (13), os três foram presos. O primeiro,foi preso em um hotel em Campo Grande com um revólver e uma munição.

O segundo foi preso em casa, em Ribas do Rio Pardo, para onde voltou após fazer a reserva no hotel em Campo Grande junto com os comparas, ele chegou a tentar fugir, mas foi preso em flagrante.

O terceiro indivíduo também estava em um hotel na Capital. Ele chegou a ir para Ribas, mas voltou para Campo Grande.

Durante oitiva, os criminosos alegaram que a intenção inicialmente não era matar a vítima, e que tinham conhecimento que Devanir teria um dinheiro guardado. No entanto, durante o sequestro, a vítima e os autores acabaram se desentendo e ele acabou alvejado por três tiros.

Os criminosos irão responder por latrocínio, ocultação de cadáver e porte e posse de arma de fogo. Eles passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva.

