Trio é preso por esquema de furtos em caminhões em Bataguassu

Três pessoas acabaram presas em um esquema de furtos em caminhões em Bataguassu, cidade a 341 quilômetros de Campo Grande. Foram detidos um rapaz de 20 anos, acusado de furtos, e duas mulheres, de 24 e 27 anos, por receptação.

Segundo o portal Dourados News, na madrugada da quarta-feira (3), a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Bataguassu, foi informada sobre furtos em caminhões no município.

O autor dos crimes retirava os fios dos instrumentos de choque dos veículos com a intenção de vendê-los.

Diante das informações, os policiais iniciaram as diligências necessárias para localizar o autor, em ação que culminou na captura de W.O.C., de 20 anos, que confessou os furtos e informou onde os itens haviam sido vendidos.

Seguindo as informações dada pelo indivíduo, os policiais chegaram até um comércio de sucatas, onde encontraram os cabos furtados. As proprietárias do estabelecimento, J.A.S., de 24, e L.S.F.L., de 27, disseram que adquiriram os itens durante a madrugada e afirmaram desconhecer a procedência ilícita.

No entanto, diante das circunstâncias, os policiais encontraram fortes indícios de crime de receptação e deram voz de prisão para as duas.

O homem preso em flagrante já estava sendo investigado por outros crimes similares e estava em liberdade provisória após ser preso em flagrante há poucas semanas. Com a nova prisão, ele continuará preso enquanto responde ao processo.

Os bens recuperados serão devolvidos às vítimas.

