Um dia depois de ser solto, detento esfaqueia criança de 7 anos

Uma criança, de apenas 7 anos, foi esfaqueada por um ex-detento durante a terça-feira (10), em Sobradinho, no Distrito Federal. Conforme as informações policiais, o autor saído do sistema prisional na segunda-feira (9).

Para o Metrópoles, o homem é primo da vítima e teria discutido com o tio, pai da criança, em uma chácara. Depois disso, ele entrou no imóvel e passou a agredir o menino com chutes e socos. Aproveitando o momento, ele se trancou em casa com as vítimas.

Durante a ação, o autor chegou a ameaçar a mãe do menino com uma picareta, mas não a agrediu fisicamente pois foi contido pelo pai da criança. Na sequência, ele pegou uma faca e desferiu os golpes contra o pequeno.

A criança foi socorrida em estado grave, sendo internada no Hospital Regional de Sobradinho.

