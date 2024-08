URGENTE: Traficante é executado em calçada do Centenário

O traficante Thiago Souza da Silva, o 'Candinho', de 37 anos, foi executado com vários disparos durante a noite de hoje (30), na Rua Caxiuana, localizada no Bairro Centenário, em Campo Grande.

O JD1 está apurando este segundo homicídio, ocorrido há pouco na Capital, para tentar identificar a dinâmica dos fatos. A princípio, a vítima estava na calçada quando foi surpreendida pelo atirador, que usava uma arma calibre 380.

As equipes do socorro foram acionadas, atendendo o caso, mas Thiago não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar faz o isolamento da área enquanto aguarda a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil, para fazer mais levantamento na cena do crime.

Thiago tem várias passagens por tráfico registradas em seu nome.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também