Vareadora tem casa alvejada por motociclistas

Sarah Chaves, com informações do Porã News

A vereadora Glória Escobar (PLRA), teve sua residência como alvo de tiros na noite de sábado (9), na região central de Pedro Juan Caballero



De acordo com o site Porã News, desconhecidos a bordo de uma motocicleta passaram em frente da residência da vereadora e realizaram cinco disparos de pistola que acertaram o muro e as grades da residência.

Os investigadores da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis e da Divisão de Homicídios com apoio dos Peritos da Polícia Técnica realizaram os procedimentos de rigor e recolheram as evidencias no local, juntamente com imagens de câmeras de segurança da região na qual se pode ver os pistoleiros transitando a bordo da motocicleta e o momento em que realizam os disparos contra a residência da vereadora.

