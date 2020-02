Moro elogia ação de apreensão de armas pesadas do DOF/MS

O trabalho do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizado na noite de sábado (8), onde houve uma grande apreensão de fuzis, munições, granadas, explosivos, coletes balísticos e um veículo blindado, foi reconhecido até pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

A apreensão ocorreu durante a Operação Hórus da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), na região de Ponta Porã, recebeu elogios de Moro. “Parabens ao DOF, da PMMS pela grande apreensão de armas em Ponta Porã. A SEOPI/MJSP apoia as operações policias de fronteira com a Operação Hórus e o programa VIGIA”, publicou em seu perfil nas redes sociais.





A operação se sucedeu quando durante uma fiscalização na rodovia próximo a cidade de Ponta Porã, os policiais deram ordem de parada ao condutor de um carro em alta velocidade, não obedecendo à ordem de parada.

O veículo foi abordado após o acompanhamento tático. O condutor, um homem de 38 anos de idade, disse que é proprietário de fazendas no Paraguai, e que iria a Ponta Porã fazer comprar. O passageiro, de 25 anos de idade, contou que é sobrinho do motorista, que reside em Campo Grande (MS) e que veio à casa do tipo para passear e pescar. Já o terceiro homem, de 28 anos de idade disse aos policiais que reside no Rio de Janeiro (RJ) e que veio ao Estado para trabalhar na chácara do motorista; que os policiais poderiam averiguar o local, pois não tinham nada a esconder.

O condutor e o passageiro disseram que eram do Rio de Janeiro e vieram a Campo Grande para trabalhar em uma chácara. Os policias foram até o referido local, onde encontrou dois homens armados que fugiram quando notaram a presença da guarnição

Na varanda da residência foram localizados um fuzil e uma carabina, além de explosivos e uma porção de maconha, em um armário. Durante as buscas nos fundos do quintal da residência, os policiais localizaram malas enterradas com mais fuzis, munições e explosivos.

Ao todo foram apreendidos: 89 explosivos; 1.661 munições de vários calibres (entre eles os de fuzil 7,62, 556 e .30); três granadas; dois coletes balísticos; 15 fuzis; duas carabinas; três rolos de cordel detonante; três caixas de espoletas;400 gramas de maconha; e, 53 carregadores para diversos calibres.

O condutor da Toyota SW4 blindada disse ser o proprietário do arsenal apreendido; que adquiriu o armamento e os explosivos para se defender, uma vez que reside na Fronteira do Brasil com o Paraguai.



A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com os dois veículos e o material apreendidos, na Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

