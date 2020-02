DOF recupera veículo roubado de locadora em São Paulo

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram nesse domingo (2) um carro da Renault, modelo Sandero, durante policiamento da Operação Hórus na cidade de Paranhos, a 460 km de Campo Grande.

Os agentes militares realizavam uma patrulha na linha internacional do Brasil com o Paraguai quando abordaram o veículo conduzido por um homem, 33 anos, cujo nome não foi divulgado.

De acordo com o relato do motorista, ele comprou o carro pela quantia de R$ 6 mil na cidade de Ipejhu, no Paraguai, que faz fronteira com Paranhos.

Desconfiados do relato do condutor, checaram os dados do veículo e descobriram que na verdade o carro era de uma locadora e estava registrado por apropriação indébita na capital do estado de São Paulo.

Diante dos fatos, o motorista foi preso e o foi conduzido com o carro até a Delegacia da Polícia Civil de Paranhos.

