DOF apreende carros carregados com essência de narguilé do Paraguai

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na final de tarde desse domingo (2), na zona rural de Maracaju, quatro veículos carregados com produtos do Paraguai. Entre a carga estavam 620 pacotes de essência de narguilé.

A apreensão aconteceu durante policiamento da Operação Hórus no município. Além da essência também foram apreendidos vestuários, óculos, bateria de celular, maquiagem, relógio digital, brinquedo e pneus tudo sem documento para entrada legal no Brasil.

Os quadro motoristas afirmaram que estavam levando os produtos para Nova Alvorada do Sul e Campo Grande. Todo o material foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

