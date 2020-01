DOF realiza maior apreensão de maconha do ano

Paulo César Gomes da Silva, 29 anos, e Alexandre Estevão Almada, 38 anos, foram presos em flagrante pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na madrugada de segunda-feira (13), na MS-145, próximo ao distrito de Ipezal, em Angélica.

Policias abordaram um Fiat Palio conduzido por Paulo, morador em Iguatemi. Segundo o DOF, ele demonstrou muito nervosismo e em busca no interior do veiculo foi localizado um rádio comunicador.

Com a suspeita do homem ser um batedor, os policiais tentaram abordar um caminhão, que não obedeceu a ordem de parada e fugiu, sendo alcançado logo em seguida.

Alexandre, condutor do caminhão, morador em Eldorado, disse que estaria transportando tijolos, mas as buscas no caminhão os militares encontraram sob a carga vários fardos de maconha.

Segundo o DOF, os dois detidos falaram aos policiais que pegaram a maconha em Naviraí e levariam até Três Lagoas.

Foi constatado ainda que esse caminhão havia sido tomado em assalto na cidade de Floresta do Araguaia, no Pará.

Até agora, é considerada a maior apreensão de maconha do ano, mais de 3,6 toneladas apreendidas durante a Operação Hórus.

As drogas, os detidos e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Deixe seu Comentário

Leia Também