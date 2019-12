DOF prende traficante que furou bloqueio com 326kg de maconha

Os Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na terça-feira (10), durante Operação Hórus, um veículo com placas de São Paulo (SP) carregado com 326 quilos de maconha na MS-040 região de Santa Rita do Pardo, no Mato Grosso do Sul.

O condutor do veículo, Wilian Lopes Nascimento, 25 anos, furou o bloqueio policial para fiscalização da operação, ignorou a ordem de parada dos policiais e fugiu em direção à cidade.

Durante a perseguição, o veículo adentrou em uma estrada vicinal, até o momento que o condutor perdeu o controle da direção, abandonou o carro e tentou fugir para a mata às margens da estrada, mas foi capturado pelos policiais.

Willian disse que pegou o veículo já com a droga em Campo Grande, e que foi contratado para entregá-lo em São Paulo (SP). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, onde o motorista foi autuado em flagrante por Tráfico de Drogas.

