Imagem forte - Suposto pedófilo tem o pênis decepado por vizinhos

O brasiliense José Anchieta de Medeiros, 59 anos, teve sua casa invadida em Ceilândia no Distrito Federal na madrugada de terça-feira (19), após seus vizinhos suspeitarem de que ele era pedófilo, a vítima teve o órgão genital cortado e acabou morrendo.

Segundo a polícia, um boato de que José teria mostrado o órgão genital para crianças na rua causou revolta entre os vizinhos e fez com que dois homens ainda não identificados entrassem na residência do homem e fizessem "justiça com as próprias mãos".

As testemunhas afirmaram que o caso ocorreu de madrugada, por volta das 1h, e que José estava acompanhado de outro homem de 48 anos, que foi atingido por facadas, mas conseguiu fugir e sobreviveu.

O homem que morreu foi imobilizado pelos agressores, que o deixaram sangrando até morrer após decepar o pênis. O caso é tratado como homicídio e tentativa de homicídio.

De acordo com o delegado da 23ª DP, Maurício Iacozzilli, o sobrevivente que estava com José e foi esfaqueado, foi até o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), foi atendido e teve alta por volta de meio-dia. “Já ouvimos ele, mas a história está muito mal contada. Ainda precisamos entender se José realmente realizava os atos de que está sendo acusado”.

A polícia diz não ter encontrado evidências de que o homem morto teria assediado os menores de idade. Ninguém foi preso até o momento.

