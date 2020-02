DOF prende piloto de avião do narcotraficante "Minotauro"

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Um homem, de 36 anos, não identificado pela polícia, apontado como piloto de avião a serviço do narcotraficante Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o “Minotauro”, foi preso na noite de desse domingo (2) em Ponta Porã.

Ele tinha prisão decretada pela Justiça Federal, e foi encontrado por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

No dia 19 passado, Ederson Salinas Benitez, de 30 anos, apontado como sucessor do narcotraficante na fronteira, foi preso após uma briga de trânsito em Ponta Porã. Minotauro foi preso em fevereiro de 2019 o em Balneário Camboriú (SC).

De acordo com o DOF, os policiais faziam policiamento na fronteira quando receberam denúncia anônima revelando que um foragido da Justiça estava em frente a uma casa no Jardim Primavera.

No local os militares localizaram três indivíduos sentados e um deles era o piloto de Minotauro e considerado muito próximo do chefe da quadrilha.

O suspeito foi encaminhado para a Polícia Federal em Ponta Porã.

